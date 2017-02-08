В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО (расширено)

"Могу официально заявить о том, что мы получаем достаточно много информации из открытых источников о том, что в закрытом подразделении у себя в штабе был убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых, 1980 года рождения. Пока мы больше ничего не говорим, не комментируем события. Когда мы будем контролировать территорию Донецкой и Луганской областей, мы сможем дать информацию", - подтвердил он.

Он отметил, что, исходя из этого, даже сами жители и сторонники "ДНР" и "ЛНР" не могут спокойно перемещаться по улицам и чувствовать себя в безопасности.

"Вы знаете, что происходят определенные события, связанные с убийствами, или гибелью людей, которые имеют отношение к незаконным административным образованиям, так называемым "ДНР" и "ЛНР", мы понимаем, что до сих пор продолжаются между ними определенные выяснения отношений, определенные конфликты. И это лишь подтверждает то, что там нет законной власти. Даже перемещаться по улицам опасно людям. Могу также сказать о том, что очевидно эта определенная информация говорит о том, что эти люди не могут даже безопасно находиться у себя там в своих подразделениях", - добавил он.

При этом собственные источники в СБУ подтвердили корреспонденту УНН информацию о смерти боевика "Гиви". По словам источника, сегодня утром раздался в собственном кабинете боевика взрыв. В результате этого и погиб сам боевик "Гиви".

Источнику сообщили о смерти люди с места событий. По словам источника, скорее всего, сдетонировало какое-то взрывное устройство. Сейчас там работает следственная группа так называемой "ДНР".

Напомним, в результате взрыва в кабинете погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".