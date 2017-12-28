У СБУ прокоментували затримання перекладача Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Затриманий за підозрою в роботі на російські спецслужби посадовець Секретаріату Кабінету міністрів Станіслав Єжов є “найбільшою рибою”, спійманою за державну зраду у роки незалежності України. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
“Велика кількість тих, хто працював на Росію притягнуто до кримінальної відповідальності. Пан (Станіслав Єжов — ред.) дійсно доволі „велика риба“, сама велика впіймана за державну зраду, спочатку існування незалежної держави Україна”, — сказав В.Грицак.
Також голова СБУ зазначив, що роботі відомства наразі перебуває дуже багато справ, за якими проходять громадяни України, підозрювані в державній зраді.
Нагадаємо, що 21 грудня СБУ затримала посадовця Секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова за підозрою в роботі на російські спецслужби. У його обов’язки входив переклад зустрічей глави Кабміну з іноземними делегаціями. Згідно з даними слідства, Єжова завербували під час тривалої закордонного відрядження.