У СБУ прокоментували рішення РНБО про санкції проти контрабандистів

Цитата
“... Протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн. гривень”, — заявив голова СБУ Іван Баканов.
Він зазначив, що також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн. штрафів, а порушникам було донараховано більш ніж 2,7 млрд. гривень митних платежів.
“Тобто ми спостерігаємо відчутний економічний ефект від діяльності СБУ за цим напрямом”, — підкреслив Іван Баканов.
Деталі
Загалом було знешкоджено 3 організованих злочинних угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.
У пресцентрі СБУ навели декілька резонансних прикладів:
◾ припинено діяльність злочинної групи на Харківщині, яка організувала масштабне постачання до РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки;
◾ спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями із Франції, Польщі та Словаччини припинено діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й контрабанді стероїдів;
◾ виявлено 7 великих партій кокаїну в порту “Південний” тощо.
"Окремий напрям роботи — протидія корупції саме на митному кордоні. Тут протягом 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 — уже засуджено", - додали у пресцентрі.
“Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, „б’ють“ не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю — це в першу чергу безпека громадян”, — додав голова СБУ.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.