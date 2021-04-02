У СБУ прокоментували рішення РНБО про санкції проти контрабандистів

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Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.