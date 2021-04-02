В СБУ прокомментировали решение СНБО о санкциях против контрабандистов

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Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — людей, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.