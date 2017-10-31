У СБУ припустили, що замах на Мосійчука і убивство Окуєвої та Махаурі пов'язані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова СБУ Василь Грицак сподівається, що замах на життя народного депутата Ігоря Мосійчука буде розкритий. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Практично щоденно проходить заслуховування членів оперативно-слідчої групи (по справі замаху на Мосійчука – ред.)… Я сподіваюсь, що цей злочин буде розкрито",- сказав Грицак.
Він додав, що у слідчих багато матеріалів для опрацювання, в тому числі записи з камер відеоспостереження.
За його словами, наразі "говорити про розкриття цього злочину зарано".
Глава СБУ зазначив, що на сьогодні складно зв’язати між собою вбивство Тімура Махаурі, замах на народного депутата Ігоря Мосійчука і вбивство активістки Аміни Окуєвої.
"Хоча ми такої ймовірності не виключаємо однозначно", - зазначив Грицак, додавши, що про це можна буде конкретно говорити, коли ці злочини будуть розкриті хоча б частково.
Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.
Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.