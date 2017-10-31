В СБУ предположили, что покушение на Мосийчука и убийство Окуевой и Махаури связанны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35891 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115211 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115799 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104018 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106989 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152833 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В СБУ предположили, что покушение на Мосийчука и убийство Окуевой и Махаури связанны

В СБУ предположили, что покушение на Мосийчука и убийство Окуевой и Махаури связанны

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак надеется, что покушение на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука будет раскрыто. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Практически ежедневно проходит заслушивание членов оперативно-следственной группы (по делу о покушении на Мосийчука - ред.) ... Я надеюсь, что это преступление будет раскрыто", - сказал Грицак.

Он добавил, что у следователей много материалов для обработки, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

По его словам, сейчас "говорить о раскрытии этого преступления рано".

Глава СБУ отметил, что на сегодня сложно связать между собой убийство Тимура Махаури, покушение на народного депутата Игоря Мосийчука и убийство активистки Амины Окуевой.

"Хотя мы такой вероятности не исключаем однозначно", - отметил Грицак, добавив, что об этом можно будет конкретно говорить, когда эти преступления будут раскрыты хотя бы частично.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.

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