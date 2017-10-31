В СБУ предположили, что покушение на Мосийчука и убийство Окуевой и Махаури связанны

"Практически ежедневно проходит заслушивание членов оперативно-следственной группы (по делу о покушении на Мосийчука - ред.) ... Я надеюсь, что это преступление будет раскрыто", - сказал Грицак.

Он добавил, что у следователей много материалов для обработки, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

По его словам, сейчас "говорить о раскрытии этого преступления рано".

Глава СБУ отметил, что на сегодня сложно связать между собой убийство Тимура Махаури, покушение на народного депутата Игоря Мосийчука и убийство активистки Амины Окуевой.

"Хотя мы такой вероятности не исключаем однозначно", - отметил Грицак, добавив, что об этом можно будет конкретно говорить, когда эти преступления будут раскрыты хотя бы частично.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.