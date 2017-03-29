У СБУ пов’язали напад на консульство в Луцьку та провокації на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Службі безпеки України пов’язали напад на генеральне консульство в Луцьку та провокаційну акцію на Львівщині. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
“Рух, за нашою інформацією, учасників у сторону Львова розпочався після того як був здійснений постріл по консульству. Крім того, ті гасла, які були заготовані до цієї акції, говорять про певний зв’язок між подіями у Луцьку та подіями у Львові”, — сказав О.Ткачук.
Він також додав, що учасники акції прибули з Хмельницької, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
“Тобто вони були не з цього місця і для того, щоб їх доставити, також був потрібний час. За нашою оцінкою, фактично організація і проведення цієї акції почалися відразу після пострілу по генконсульству Польщі в Луцьку”, — зазначив він.
О.Ткачук розповів, що окремих учасників акції добирали з числа людей без місця проживання на ринку, що розташований неподалік.
“Крім бомжів, серед учасників акції було встановлено велику кількість неповнолітніх осіб. Учасники акції не були етнічними поляками та не мали жодного відношення до польської громади. Була велика кількістю людей під дією алкоголю та наркотиків. За участь в акції організатори пропонували 150-200 грн”, — додав він.
О.Ткачук наголосив, що ця акція була направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також на маніпулювання громадською думкою.
“За нашими даними ця провокація є частиною спланованої імнформаційної операції, яка була організована, щоб розпалювати міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу між дружніми польським та українським народами... Очевидно, що це є невдала спроба, яка є частиною загального задуму в раках російської спеціальної інформаційної операції, яка направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також направлена на маніпулювання громадською думкою”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, 29 березня неподалік польсько-українського кордону вчергове влаштували провокацію.