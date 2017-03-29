В СБУ связали нападение на консульство в Луцке и провокации во Львовской области

“Движение, по нашей информации, участников в сторону Львова началось после того, как был произведен выстрел по консульству. Кроме того, те лозунги, которые были заготовлены к этой акции, говорят об определенной связи между событиями в Луцке и событиями во Львове”, — сказал О.Ткачук.

Он также добавил, что участники акции прибыли из Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

“То есть они были не из этого места и для того, чтобы их доставить, также требовалось время. По нашей оценке, фактически организация и проведение этой акции началось сразу после выстрела по Генконсульству Польши в Луцке”, — отметил он.

О.Ткачук рассказал, что отдельных участников акции подбирали из числа людей без места жительства на рынке, расположенном неподалеку.

“Кроме бомжей, среди участников акции было установлено большое количество несовершеннолетних. Участники акции не были этническими поляками и не имели никакого отношения к польской общине. Была большое количество людей под действием алкоголя и наркотиков. За участие в акции организаторы предлагали 150-200 грн”, — добавил он.

О.Ткачук подчеркнул, что эта акция была направлена ​​на разжигание межнациональной розни, а также на манипулирование общественным мнением.

“По нашим данным эта провокация является частью спланированной информационной операции, которая была организована, чтобы разжигать межэтническую и межнациональную вражду между дружественными польским и украинским народами ... Очевидно, что это неудачная попытка, которая является частью общего замысла в рамках российской специальной информационной операции, которая направлена ​​на разжигание межнациональной розни, а также направлена ​​на манипулирование общественным мнением”, — заявил он.

Как сообщал УНН, 29 марта неподалеку польско-украинской границы в очередной раз устроили провокацию.