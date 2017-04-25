У СБУ повідомили про зафіксовані "інциденти" біля військових частин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Служба безпеки України вчора зафіксувала інциденти поблизу військових частин. Про це на брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
“Вчора на декількох інших об’єктах ЗСУ також були зафіксовані, скажімо так, інциденти, певні інциденти в оточенні цих об’єктів”, — сказав О.Ткачук.
Нагадаємо, 24 квітня СБУ затримала журналістів одного із телеканалів поблизу військової частини у Рівненській області.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України допитала затриманих біля військової частини журналістів у якості свідків і відпустила.