У СБУ повідомили про зафіксовані "інциденти" біля військових частин

“Вчора на декількох інших об’єктах ЗСУ також були зафіксовані, скажімо так, інциденти, певні інциденти в оточенні цих об’єктів”, — сказав О.Ткачук.

Нагадаємо, 24 квітня СБУ затримала журналістів одного із телеканалів поблизу військової частини у Рівненській області.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України допитала затриманих біля військової частини журналістів у якості свідків і відпустила.