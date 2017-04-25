В СБУ сообщили о зафиксированных "инцидентах" возле военных частей

“Вчера на нескольких других объектах ВСУ также были зафиксированы, скажем так, инциденты, определенные инциденты в окружении этих объектов”, — сказал О.Ткачук.

Напомним, 24 апреля СБУ задержала журналистов одного из телеканалов возле военной части в Ровенской области.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила.