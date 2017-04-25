В СБУ сообщили о зафиксированных "инцидентах" возле военных частей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Служба безопасности Украины вчера зафиксировала "инциденты" вблизи воинских частей. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
“Вчера на нескольких других объектах ВСУ также были зафиксированы, скажем так, инциденты, определенные инциденты в окружении этих объектов”, — сказал О.Ткачук.
Напомним, 24 апреля СБУ задержала журналистов одного из телеканалов возле военной части в Ровенской области.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила.