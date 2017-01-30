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У СБУ очікують обговорення теми заручників на зустрічі П.Порошенка і А.Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт упевнений, що Президент України Петро Порошенко під час сьогоднішньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорять питання звільнення українських заручників. Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі "112 Україна", передає УНН.

Говорячи про те, чи буде обговорюватися питання звільнення заручників на зустрічі П.Порошенка і канцлера ФРН, Ю.Тандіт резюмував: "Я не сумніваюся в цьому".

"Зараз були опубліковані записи, які підтверджують те, що саме РФ приймає рішення (щодо заручників - ред.). Іноді буває так, що представники ОРДЛО готові йти на компроміс, але вони посилаються на те, що Москва не дає згоди", – зазначив радник голови СБУ.

"Є проблема, що тему звільнення заручників держава, яка є агресором щодо України, приймає як пріоритетну тему. Вони розуміють, що для нас кожного нашого заручника має велике значення, і вони тиснуть на цю пружину. Ми ж зі свого боку ми відкриті до будь-яких компромісів", – додав Ю.Тандіт.

Він додав: "Кілька днів тому проходила велика робоча зустріч, були запрошені рідні заручників і зниклих безвісти, було керівництво СБУ - Василь Грицак, а також представники відомств, які беруть участь у роботі і пошуку наших заручників і зниклих безвісти. Це дуже важливо для нас, тому що крім звільнення заручників є питання зниклих безвісти".

Нагадаємо, 30 січня П.Порошенко здійснить візит до Німеччини для зустрічі з А.Меркель.

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