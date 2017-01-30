У СБУ очікують обговорення теми заручників на зустрічі П.Порошенка і А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт упевнений, що Президент України Петро Порошенко під час сьогоднішньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорять питання звільнення українських заручників. Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі "112 Україна", передає УНН.
Говорячи про те, чи буде обговорюватися питання звільнення заручників на зустрічі П.Порошенка і канцлера ФРН, Ю.Тандіт резюмував: "Я не сумніваюся в цьому".
"Зараз були опубліковані записи, які підтверджують те, що саме РФ приймає рішення (щодо заручників - ред.). Іноді буває так, що представники ОРДЛО готові йти на компроміс, але вони посилаються на те, що Москва не дає згоди", – зазначив радник голови СБУ.
"Є проблема, що тему звільнення заручників держава, яка є агресором щодо України, приймає як пріоритетну тему. Вони розуміють, що для нас кожного нашого заручника має велике значення, і вони тиснуть на цю пружину. Ми ж зі свого боку ми відкриті до будь-яких компромісів", – додав Ю.Тандіт.
Він додав: "Кілька днів тому проходила велика робоча зустріч, були запрошені рідні заручників і зниклих безвісти, було керівництво СБУ - Василь Грицак, а також представники відомств, які беруть участь у роботі і пошуку наших заручників і зниклих безвісти. Це дуже важливо для нас, тому що крім звільнення заручників є питання зниклих безвісти".
Нагадаємо, 30 січня П.Порошенко здійснить візит до Німеччини для зустрічі з А.Меркель.