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В СБУ ожидают обсуждения темы заложников на встрече П.Порошенко и А.Меркель

Киев • УНН

 • 7102 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит уверен, что Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит с ней вопрос освобождения украинских заложников. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "112 Украина", передает УНН.

Говоря о том, будет ли обсуждаться вопрос освобождения заложников на встрече П.Порошенко и канцлера ФРГ, Ю.Тандит резюмировал: "Я не сомневаюсь в этом".

"Сейчас были опубликованы записи, которые подтверждают то, что именно РФ принимает решение (относительно заложников - ред.). Иногда бывает так, что представители ОРДЛО готовы идти на компромисс, но они ссылаются на то, что Москва не дает согласия", – отметил советник главы СБУ.

"Есть проблема, что тему освобождения заложников государство, которое является агрессором в отношении Украины, принимает как приоритетную тему. Они понимают, что для нас каждый наш заложник имеет большое значение, и они давят на эту пружину. Мы же со своей стороны открыты к любым компромиссам", – добавил Ю.Тандит.

Он добавил: "Несколько дней назад проходила большая рабочая встреча, были приглашены родные заложников и пропавших без вести, было руководство СБУ - Василий Грицак, а также представители ведомств, которые участвуют в работе и поиске наших заложников и пропавших без вести. Это очень важно для нас, потому что помимо освобождения заложников есть вопрос пропавших без вести".

Напомним, 30 января П.Порошенко осуществит визит в Германию для встречи с А.Меркель.

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