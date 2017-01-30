В СБУ ожидают обсуждения темы заложников на встрече П.Порошенко и А.Меркель

Говоря о том, будет ли обсуждаться вопрос освобождения заложников на встрече П.Порошенко и канцлера ФРГ, Ю.Тандит резюмировал: "Я не сомневаюсь в этом".

"Сейчас были опубликованы записи, которые подтверждают то, что именно РФ принимает решение (относительно заложников - ред.). Иногда бывает так, что представители ОРДЛО готовы идти на компромисс, но они ссылаются на то, что Москва не дает согласия", – отметил советник главы СБУ.

"Есть проблема, что тему освобождения заложников государство, которое является агрессором в отношении Украины, принимает как приоритетную тему. Они понимают, что для нас каждый наш заложник имеет большое значение, и они давят на эту пружину. Мы же со своей стороны открыты к любым компромиссам", – добавил Ю.Тандит.

Он добавил: "Несколько дней назад проходила большая рабочая встреча, были приглашены родные заложников и пропавших без вести, было руководство СБУ - Василий Грицак, а также представители ведомств, которые участвуют в работе и поиске наших заложников и пропавших без вести. Это очень важно для нас, потому что помимо освобождения заложников есть вопрос пропавших без вести".

Напомним, 30 января П.Порошенко осуществит визит в Германию для встречи с А.Меркель.