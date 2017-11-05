У Саудівській Аравії затримали 11 принців і 4 міністрів

Наразі причини такого рішення невідомі, але за кілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету на чолі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом, повідомляє телеканал.

Зазначається, що принц раніше оголошував про те, що планує радикально модернізувати країну і її економіку.

Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія перехопила запущену з території Ємену ракету.