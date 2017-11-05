В Саудовской Аравии задержали 11 принцев и 4 министров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Саудовской Аравии задержаны четыре действующих министра и одиннадцать принцев, передает УНН со ссылкой на Al Arabija.
Пока причины такого решения неизвестны, но за несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает телеканал.
Отмечается, что принц ранее объявлял о том, что планирует радикально модернизировать страну и ее экономику.
Как сообщал УНН, Саудовская Аравия перехватила запущенную с территории Йемена ракету.