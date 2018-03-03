У Саудівській Аравії вперше відбудеться жіночий марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Проведення першого в історії королівства марафону для жінок схвалила чинна влада Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Al-Quds Al-Arabi.
За словами організаторів марафону, забіг відбудеться у квітні цьогоріч в Мецці, в закритому приміщенні.
"Ми постараємося зробити все, щоб в першому марафоні взяло участь якомога більше жінок. І це величезна відповідальність - бути в числі організаторів подібної події", - розповів Ахмед Тейіб, президент клубу "Аль-Вахда", в залі якого відбудеться забіг.
Спробувати свої сили в такому серйозному випробуванні запрошені представниці прекрасної статі старше 18 років. Після забігу спортсменкам, які посіли призові місця, будуть вручені нагороди.
Майбутній забіг стане експериментальним, перший повноцінний національний жіночий марафон під відкритим небом запланований на наступний рік - пише видання.
Як повідомляв УНН, влада Саудівської Аравії зробила черговий крок на шляху зрівняння жінок у правах з чоловіками: громадянки країни отримали право служити в армії.
А ще раніше у королівстві жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або “опікуна”.