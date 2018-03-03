В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Проведение первого в истории королевства марафона для женщин одобрила действующая власть Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Al-Quds Al-Arabi.
По словам организаторов марафона, забег состоится в апреле в этом году в Мекке, в закрытом помещении.
"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне приняло участие как можно больше женщин. И это огромная ответственность - быть в числе организаторов подобного события", - рассказал Ахмед Тейиб, президент клуба "Аль-Вахда", в зале которого состоится забег.
Попробовать свои силы в таком серьезном испытании приглашены представительницы прекрасного пола старше 18 лет. После забега спортсменкам, которые заняли призовые места, будут вручены награды.
Будущий забег станет экспериментальным, первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год - пишет издание.
Как сообщал УНН, власти Саудовской Аравии сделали очередной шаг на пути уравнивания женщин в правах с мужчинами: гражданки страны получили право служить в армии.
А еще раньше в королевстве женщинам разрешили открывать собственный бизнес без согласия мужа или "опекуна".