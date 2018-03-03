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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58377 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69849 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72777 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105777 просмотра

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В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон

В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Проведение первого в истории королевства марафона для женщин одобрила действующая власть Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Al-Quds Al-Arabi.

По словам организаторов марафона, забег состоится в апреле в этом году в Мекке, в закрытом помещении.

"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне приняло участие как можно больше женщин. И это огромная ответственность - быть в числе организаторов подобного события", - рассказал Ахмед Тейиб, президент клуба "Аль-Вахда", в зале которого состоится забег.

Попробовать свои силы в таком серьезном испытании приглашены представительницы прекрасного пола старше 18 лет. После забега спортсменкам, которые заняли призовые места, будут вручены награды.

Будущий забег станет экспериментальным, первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год - пишет издание.

Как сообщал УНН, власти Саудовской Аравии сделали очередной шаг на пути уравнивания женщин в правах с мужчинами: гражданки страны получили право служить в армии.

А еще раньше в королевстве женщинам разрешили открывать собственный бизнес без согласия мужа или "опекуна".

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