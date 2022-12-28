У Саудівській Аравії вилучено 30 тонн наркотичного ката
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Саудівська Аравія в середу заявила, що цього місяця вона вилучила майже 30 тонн наркотичного чагарника ката в рамках більш масштабної боротьби з наркотиками в королівстві, пише УНН.
Кат є листом, який кладуть за щоку і повільно пережовують, виділяючи хімічні речовини, схожі на амфетаміни, що призводить до легкого сп'яніння.
Він дуже популярний у Ємені та країнах Африканського Рогу, таких як Ефіопія та Сомалі.
Деталі
Прикордонні служби Саудівської Аравії вилучили 29,2 тонни ката на півдні країни, неподалік кордону з Єменом, а також на півночі, неподалік Йорданії, повідомляє офіційне Саудівське агентство друку SPA.
За даними SPA, постачання було затримано у період з 3 по 24 грудня.
Було заарештовано понад 360 контрабандистів, більшість із яких єменці, а також кілька ефіопів та саудівців.
Доповнення
Ємен, який погряз у громадянській війні з 2014 року і довгий час був найбіднішою країною на Аравійському півострові, є великим виробником і споживачем ката, який заборонено в деяких країнах, але протягом тисячоліть був частиною соціального середовища Ємену.
Колись країна була найбільш відома своєю кавовою промисловістю, але прибуток від ката затьмарив цю торгівлю і поширився на інші сільськогосподарські угіддя, включаючи Ефіопію та Кенію.
Саудівська Аравія також є великим ринком збуту амфетаміну під назвою каптагон.