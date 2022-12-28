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В Саудовской Аравии изъято 30 тонн наркотического ката

В Саудовской Аравии изъято 30 тонн наркотического ката

Киев • УНН

 • 311107 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Саудовская Аравия в среду заявила, что в этом месяце она изъяла почти 30 тонн наркотического кустарника ката в рамках более масштабной борьбы с наркотиками в королевстве, пишет УНН.

Кат является листом, который кладут за щеку и медленно пережевывают, выделяя химические вещества, похожие на амфетамины, что приводит к легкому опьянению.

Он очень популярен в Йемене и странах Африканского Рога, таких как Эфиопия и Сомали.

Детали

Пограничные службы Саудовской Аравии изъяли 29,2 тонны ката на юге страны, недалеко от границы с Йеменом, а также на севере, недалеко от Иордании, сообщает официальное Саудовское агентство печати SPA.

По данным SPA, поставки были задержаны в период с 3 по 24 декабря.

Были арестованы более 360 контрабандистов, большинство из которых йеменцы, а также несколько эфиопов и саудовцев.

Дополнение

Йемен, погрязший в гражданской войне с 2014 года и долгое время являвшийся самой бедной страной на Аравийском полуострове, является крупным производителем и потребителем ката, который запрещен в некоторых странах, но в течение тысячелетий был частью социальной среды Йемена.

Когда-то страна была наиболее известна своей кофейной промышленностью, но прибыль от ката затмила эту торговлю и распространилась на другие сельскохозяйственные угодья, включая Эфиопию и Кению.

Саудовская Аравия также является крупным рынком сбыта амфетамина под названием каптагон.

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