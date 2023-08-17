У Саудівській Аравії стратили громадянина США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У середу, 16 серпня, в Саудівській Аравії стратили громадянина США, якого засудили за вбивство свого батька-єгиптянина. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Страченим виявився Бішой Шаріф Наджі Насіф. За версією слідства, він до смерті побив, а потім задушив свого батька-єгиптянина. Після чого вживав наркотики та понівечив тіло батька, а перед арештом спробував вбити ще одну людину.
Невідомо, як саме було страчено Насіфа. Зазвичай Саудівська Аравія обезголовлює засуджених до смерті. Арабські ЗМІ пишуть, що чоловіка засудили до смертної кари на власний розсуд, потім це рішення підтримав Апеляційний і Верховний суди, після чого дозвіл на страту підтвердив королівський наказ.
Довідково
Згідно зі статистикою Amnesty International, у 2022 році Саудівська Аравія посідала одне із перших місць щодо здійснених страт після Китаю та Ірану. Хоча смертельні вироки у країні сповільнилися під час розпалу пандемії коронавірусу, останніми роками вони зросли. У березні 2022 року у Саудівській Аравії стратили 81 людину за день. Ця подія стала найбільш відомою масовою стратою, здійсненою в королівстві в його сучасній історії.