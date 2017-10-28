У САП з'явиться офіційний веб-сайт до грудня

А.Хан розповіла, що їхня організація надає технічну допомогу офісу Спеціального антикорупційного прокурора у сфері покращення комунікацій.

"Ми в основному надаємо допомогу у плані покращення комунікацій. До прикладу, до кінця наступного місяця ми сподіваємося, що зможемо запустити офіційний веб-сайт САП, який допоможе цьому інституту краще інформувати про свою роботу і свої досягнення, а також виклики суспільства," - сказала вона.

Гендиректор IDLO також зазначила, що зустрічалася з Н.Холодницьким, де обговорила з ним створення спеціального антикорупційного суду. А.Хан вважає, що Україна дуже потребує антикорупційного суду, оскільки без нього не зможуть як слід працювати НАБУ і САП.

Крім того, А.Хан поінформувала, що IDLO є міжурядовою організацією, якою керують уряди-члени цієї організації, засновниками й учасниками якої є 34 країни з усього світу. Мандат організації полягає у підтримці верховенства права. IDLO співпрацює з Україною з 2015 року.