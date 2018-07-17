У САП заявили, що мітинги не змусять прокурорів ухвалювати рішення комусь на догоду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Пікети та мітинги не змусять прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалювати рішення комусь на догоду. Про це йдеться у заяві САП у Facebook, передає УНН.
“Звертаємо увагу, що пікети та мітинги не змусять прокурорів САП ухвалювати або ж не ухвалювати певні рішення, оскільки прокурор керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України”, — наголосили у прокуратурі.
У САП підкреслили, що саме для дотримання принципу верховенства права та забезпечення прав та свобод громадян Конституція та закон визначили гарантії незалежності прокурора в кримінальному процесі і САП буде слідувати закону, а не політичній кон’юктурі.
У той же час, у САП засудили насильство та завдання шкоди здоров’ю протестувальників, яке відбулося сьогодні вранці під стінами прокуратури.
“Виражаємо співчуття постраждалим протестувальникам та вимагаємо належного розслідування події та покарання тих, хто зазіхнув на конституційну свободу вираження поглядів та мирних зібрань”, — зазначили у відомстві.
Щоб не стало причиною для протестів, додали у прокуратурі, вони повинні відбуватись в рамках Конституції України і не нести загрози протестувальникам та оточуючим.
Як повідомляв УНН, під час акції біля САП у Києві голову правління ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна облили зеленкою.