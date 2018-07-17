В САП заявили, что митинги не заставят прокуроров принимать решение кому-то в угоду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Пикеты и митинги не заставят прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры принимать решение кому-то в угоду. Об этом говорится в заявлении САП в Facebook, передает УНН.
"Обращаем внимание, что пикеты и митинги не заставят прокуроров САП принимать или не принимать определенные решения, поскольку прокурор руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины", - отметили в прокуратуре.
В САП подчеркнули, что именно для соблюдения принципа верховенства права и обеспечения прав и свобод граждан Конституция и закон определили гарантии независимости прокурора в уголовном процессе и САП будет следовать закону, а не политической конъюнктуре.
В то же время, в САП осудили насилие и причинение вреда здоровью протестующих, которое произошло сегодня утром под стенами прокуратуры.
"Выражаем соболезнования пострадавшим протестующим и требуем должного расследования происшествия и наказания тех, кто посягнул на конституционную свободу слова и мирных собраний", - отметили в ведомстве.
Чтобы не стало причиной для протестов, добавили в прокуратуре, они должны происходить в рамках Конституции Украины и не нести угрозы протестующим и окружающим.
Как сообщал УНН, во время акции возле САП в Киеве председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина облили зеленкой.