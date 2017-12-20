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У САП закликали прокурорів завершити справу проти Мартиненка до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Заступник генерального прокурора керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький націлює прокурорів завершити слідство у справі проти народного депутата попередніх скликань Миколи Мартиненка до кінця року. Про це він заявив у коментарі журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

У САП закликали прокурорів завершити справу проти Мартиненка до кінця року

“Я націлюю прокурорів завершити справу проти Мартиненка до кінця року”, — зазначив Холодницький.

При цьому він додав, що не все залежить від роботи прокурорів і нагадав серед іншого, що сторона захисту має ознайомитися з матеріалами справи.

НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Як повідомляв УНН, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.

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