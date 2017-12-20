У САП закликали прокурорів завершити справу проти Мартиненка до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Заступник генерального прокурора керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький націлює прокурорів завершити слідство у справі проти народного депутата попередніх скликань Миколи Мартиненка до кінця року. Про це він заявив у коментарі журналістам у середу, передає кореспондент УНН.
“Я націлюю прокурорів завершити справу проти Мартиненка до кінця року”, — зазначив Холодницький.
При цьому він додав, що не все залежить від роботи прокурорів і нагадав серед іншого, що сторона захисту має ознайомитися з матеріалами справи.
НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.
Як повідомляв УНН, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.