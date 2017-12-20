В САП призвали прокуроров завершить дело против Мартыненка до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Заместитель генерального прокурора руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий нацеливает прокуроров завершить следствие по делу против народного депутата предыдущих созывов Николая Мартыненко до конца года. Об этом он заявил в комментарии журналистам в среду, передает корреспондент УНН.
"Я нацеливаю прокуроров завершить дело против Мартыненка до конца года", - отметил Холодницкий.
При этом он добавил, что не все зависит от работы прокуроров и напомнил среди прочего, что сторона защиты должна ознакомиться с материалами дела.
НАБУ сообщил о подозрении Мартыненку в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.
Как сообщал УНН, суд отдал Мартыненка на поруки нардепам и министрам.