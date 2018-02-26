У САП вивчать оборудку з коштами “Украероруху” та “Платинум банку”

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Ситуація із виведенням коштів ДП “Украерорух” на рахунки проблемного на той час приватного “Платинум банку” ще у 2017 році стала предметом кримінального провадження Нацполіції. Наразі ж обставини оборудки на підставі офіційних звернень мають вивчити і слідчі САП ГПУ, передає УНН.