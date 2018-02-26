У САП вивчать оборудку з коштами “Украероруху” та “Платинум банку”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Ситуація із виведенням коштів ДП “Украерорух” на рахунки проблемного на той час приватного “Платинум банку” ще у 2017 році стала предметом кримінального провадження Нацполіції. Наразі ж обставини оборудки на підставі офіційних звернень мають вивчити і слідчі САП ГПУ, передає УНН.
Відомо, що кримінальне провадження Нацполіції за вказаним фактом було зареєстровано за номером №42017111100000022.
В ухвалі щодо цієї справи (Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.04.2017) зазначається, що попри вказівку Міністерства інфраструктури вивести кошти з недержавних банків, службові особи ДП “Украерорух”, “зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, а саме „Платинум банку“, всупереч інтересам ДП „Украерорух“, здійснювали безпідставне перерахування значних розмірів грошових коштів на рахунок підприємства, відкритому в „Платинум банку“, що спричинили тяжкі наслідки”.
Наразі відомо про наявність за цим фактом ще одного провадження — №42017100000000118. У рамках справи правоохоронці розслідують обставини перерахунку з боку “Украероруху” 404 млн 62,1 тис. грн до ПАТ “Платинум банк”. Вказані кошти після падіння банку так і не було повернуті державному підприємству.
Ймовірно, що в ГПУ спробують повернути до держбюджету виведені у проблемний банк кошти.
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Додамо, що згідно з документами, опублікованими журналістом О.Дубінським, станом на 16.12.2016 в “Платинум банку” було понад 330 млн грн “Украероруху”. Окремо медійник зауважував, що посадовці ДП “Украерорух” вважаються близькими до бізнесмена Бориса Кауфмана. Останнього ж НБУ офіційно визнав одним з контролерів “Платинум банку”.
Нагадаємо, що серед ймовірних причетних до виведення коштів з ДП “Украерорух” ЗМІ згадують прізвище очного з чинних чиновників підприємства — С.Гомболевського. Та незважаючи на це, він не лише не відсторонений від посади на час слідства, але й до його повноважень додаються нові сфери впливу.
Так, на початку лютого заступник міністра інфраструктури Ю.Лавренюк видав наказ про утворення робочої групи, що має внести зміни до статуту ДП “Украерорух”. І головним відповідальним за процес організації переписування документу визначили саме С.Гомболевського.
З якою метою чиновникам Мініфраструкутри знадобилося переписувати статут “Украероруху” на піку скандалу із чинним керівництвом — невідомо. Зокрема на інформаційний запит УНН з цього приводу відомство не відповідає вже другий тиждень.
Додамо, що колектив “Украероруху” у грудні минулого року висловлено недовіру директору Д.Бабейчуку (який перебуває на лікарняному), заступнику директора В.Мельнікову, заступнику директора В.Шевчуку та, власне, С.Гомболевському. Співробітники ДП вимагають усіх їх звільнити.