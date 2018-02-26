В САП изучат сделку со средствами "Украэроруха" и "Платинум банка"

Известно, что уголовное производство Нацполиции по данному факту было зарегистрировано под номером №42017111100000022.

В постановлении по этому делу (Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 14.04.2017) отмечается, что несмотря на указание Министерства инфраструктуры вывести средства из негосударственных банков, должностные лица ГП "Украэрорух", "злоупотребляя служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и другого юридического лица, а именно "Платинум банка", вопреки интересам ГП "Украэрорух", осуществляли безосновательное перечисление значительных размеров денежных средств на счет предприятия, открытом в "Платинум Банка", что повлекло тяжкие последствия".

Известно о наличии по данному факту еще одного производства - №42017100000000118. В рамках дела правоохранители расследуют обстоятельства пересчета со стороны "Украэроруха" 404 млн 62,1 тыс. грн в ПАО "Платинум банк". Указанные средства после падения банка так и не было возвращены государственному предприятию.

Вероятно, что в ГПУ попытаются вернуть в госбюджет выведены в проблемный банк средства.

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Добавим, что согласно документам, опубликованным журналистом А.Дубинским, по состоянию на 16.12.2016 у "Платинум Банка" было более 330 млн грн "Украэроруха". Отдельно медийник замечал, что должностные лица ГП "Украэрорух" считаются близкими к бизнесмену Борису Кауфману. Последнего же НБУ официально признал одним из контроллеров "Платинум банка".

Напомним, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП "Украэрорух" СМИ вспоминают фамилию глазного из действующих чиновников предприятия - С.Гомболевского. Но несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Ю.Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП "Украэрорух". И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно С.Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав "Украэроруха" на пике скандала с действующим руководством - неизвестно. В частности, на информационный запрос УНН по этому поводу ведомство не отвечает уже вторую неделю.

Добавим, что коллектив "Украэроруха" в декабре прошлого года высказал недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора В.Шевчуку и, собственно, С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.