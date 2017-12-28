У САП відповіли Луценку щодо закриття справи Довгого

“Нещодавно опублікований пост високоповажного Генерального прокурора про неприйнятність закриття кримінального провадження щодо Довгого О.С. є передчасним та надмірно емоційним”, — заявили у САП.

У відомстві наголосили, що факт відсутності доказів для оголошення повідомлення про підозру та завершення досудового розслідування шляхом скерування до суду обвинувального акту підтверджено не лише зібраними доказами, але й позицією власне Генеральної прокуратури України.

“Так, на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшла доповідна записка заступника Генерального прокурора Стрижевської А.А. від 22.11.2017, погоджена Генеральним прокурором України, про те, що у тексті підозри Довгого О.С.: “...відсутні дані про те, що Довгий О.С., є службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК, а отже не є суб’єктом вказаного злочину; відсутні відомості, які підтверджували факт зловживання владою, вказували на спільність умислу та розкривали усі елементи складу кримінального правопорушення у його діях; не доведено в чому саме полягало зловживання Довгого О.С., що саме він мав робити і чого не мав права робити; не встановлено в чиїх інтересах він діяв...”, — зазначили у прокуратурі.

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Рішення про закриття кримінального провадження, наголосили у САП, ухвалено за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, під час яких не здобуто доказів схиляння, тиску чи вказівок з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

"Більшість депутатів не пригадує подій пленарного засідання 01.10.2007”, — уточнили в антикорупційній прокуратурі.

Тому, наголосили у САП, ухвалено законне рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

До того ж, як наголосили у відомстві, САП ухвалила рішення про закриття лише щодо особи підозрюваного, а не кримінального провадження в цілому, що дозволяє притягнути до відповідальності всіх винних осіб за наявності доказів і законних підстав.

Крім того, резюмували у відомстві, вважаємо неприйнятним подібне висловлювання щодо кримінального переслідування особи в соціальних мережах, а не в форматі прийняття процесуального рішення у провадженні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав, що вважає рішення САП про закриття справи народного депутата Олеся Довгого неприйнятним. Також повідомив, що прокуратура Києва відкрила нове провадження щодо Довгого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього секретаря Київради Олеся Довгого через недостатність доказів.