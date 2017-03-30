У САП не бачать підстав для закриття справи МАУ

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Підстав для закриття кримінального провадження щодо авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" немає, але сума збитків ще не встановлена. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

“Зі справою МАУ буде те, що буде прийнято рішення по закону. Підстав для закриття її на даний час немає, але підстав для оголошення підозри конкретним особам, поки не встановлена сума збитків, також немає”, — сказав Н.Холодницький.

Він нагадав, що є рішення судів, які прямо стверджують про те, що шкода, яку інкримінує слідство і платежі, які інкримінуються як шкода, не є обов’язковими до сплати і мають інформативний характер.

“МАУ уже виграла апеляційну інстанцію по своїх позовах, тобто рішення фактично вже вступило в законну силу. Зараз вирішується питання, оскільки там представником по тому провадженню, яке власне регулює порядок нарахування цих коштів, виступав міністр інфраструктури в особі Кабміну, а КМУ представляв інтереси держави, я так розумію, що...готується зараз подача касаційної скарги і прийняття рішення по суті”, — додав Н.Холодницький.

Як повідомляв раніше УНН, НАБУ направило на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлення про підозру екс-керівнику Державіаслужби України, а також президенту та головному бухгалтеру приватної авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (“привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

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