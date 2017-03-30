В САП не видят оснований для закрытия дела МАУ

“С делом МАУ будет то, что будет принято решение по закону. Оснований для закрытия ее в настоящее время нет, но оснований для объявления подозрения конкретным лицам, пока не установлена ​​сумма ущерба, также нет”, — сказал Н.Холодницкий.

Он напомнил, что есть решение судов, которые прямо утверждают о том, что тот ущерб, который инкриминирует следствие и платежи, которые инкриминируются как ущерб, не являются обязательными к уплате и имеют информативный характер.

“МАУ уже выиграла апелляционную инстанцию ​​по своим искам, то есть решение фактически уже вступило в законную силу. Сейчас решается вопрос, поскольку там представителем в том производстве, которое собственно регулирует порядок начисления этих средств, выступал министр инфраструктуры в лице Кабмина, а КМУ представлял интересы государства, я так понимаю, что ... готовится сейчас подача кассационной жалобы и принятия решения по существу”, - добавил Н.Холодницкий.

Как сообщал ранее УНН, НАБУ направило на согласование в Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщения о подозрении экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании “Международные авиалинии Украины".

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.