В САП не видят оснований для закрытия дела МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Оснований для закрытия уголовного производства в отношении авиакомпании "Международные авиалинии Украины" нет, однако сумма ущерба еще не установлена. Об этом журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
“С делом МАУ будет то, что будет принято решение по закону. Оснований для закрытия ее в настоящее время нет, но оснований для объявления подозрения конкретным лицам, пока не установлена сумма ущерба, также нет”, — сказал Н.Холодницкий.
Он напомнил, что есть решение судов, которые прямо утверждают о том, что тот ущерб, который инкриминирует следствие и платежи, которые инкриминируются как ущерб, не являются обязательными к уплате и имеют информативный характер.
“МАУ уже выиграла апелляционную инстанцию по своим искам, то есть решение фактически уже вступило в законную силу. Сейчас решается вопрос, поскольку там представителем в том производстве, которое собственно регулирует порядок начисления этих средств, выступал министр инфраструктуры в лице Кабмина, а КМУ представлял интересы государства, я так понимаю, что ... готовится сейчас подача кассационной жалобы и принятия решения по существу”, - добавил Н.Холодницкий.
Как сообщал ранее УНН, НАБУ направило на согласование в Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщения о подозрении экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании “Международные авиалинии Украины".
Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.