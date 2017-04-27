У САП допустили можливість нових допитів Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що можливе проведення нових допитів голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає УНН.
“Допускаю, що можуть бути інші допити його (Р.Насірова) у якості підозрюваного”, — сказав Р.Симків.
Він також повідомив, що у справі Р.Насірова вже було допитано близько 50 свідків.
Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.
Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід — застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.
Нагадаємо також, що 27 квітня Солом’янський районний суд Києва продовжив строк дії зобов’язань, покладених раніше на голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, ще на два місяці.