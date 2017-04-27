В САП допустили возможность новых допросов Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокурор специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив сообщил, что возможно проведение новых допросов в качестве подозреваемого главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает УНН.
"Допускаю, что могут быть другие допросы его (Р.Насирова - ред.) в качестве подозреваемого", - сказал Р.Симкив.
Он также сообщил, что по делу Р.Насирова уже были допрошены около 50 свидетелей.
Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.
Как сообщал УНН прокурор САП Р.Симкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог - будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.
Напомним также, что 27 апреля Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязательств, возложенных ранее на председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, еще на два месяца.