У Санкт-Петербурзі повідомили про "мінування" об’єктів на шляху кортежу Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час поїздки президента РФ Володимира Путіна до Санкт-Петербурга аноніми повідомляли про наявність 50 вибухових пристроїв, закладених по шляху проходження кортежу Путіна, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За словами прес-секретаря Президента РФ Дмитра Пєскова, під час візиту В.Путіна Санкт-Петербурга анонімами було здійснено понад 60 дзвінків. Попереджалось про 50 вибухових пристрїв, нібито закладених на шляху проходження президентського кортежу або поруч з тими місцями, які повинен був відвідати президент РФ.
Д.Пєсков також додав, що повідомлення про мінування надходили із закордону.
Як повідомляв УНН, починаючи з 11 вересня анонімні повідомлення про “мінування” будівель у РФ було зареєстровано в 170 містах країни.