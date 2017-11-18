В Санкт-Петербурге сообщили о "минировании" объектов на пути кортежа Путина

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, во время визита В.Путина Санкт-Петербурга анонимами было совершено более 60 звонков. Предупреждалось о 50 взрывных устройствах, якобы заложенных на пути следования президентского кортежа или рядом с теми местами, которые должен был посетить президент РФ.

Д.Песков также добавил, что сообщение о минировании поступали из-за границы.

Как сообщал УНН, начиная с 11 сентября анонимные сообщения о "минировании" зданий в РФ было зарегистрировано в 170 городах страны.