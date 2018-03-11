У Санкт-Петербурзі напали на учасника одиночного пікету з прапором України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Санкт-Петербурзі напали на учасника одиночного пікету з прапором України в руках, нападника затримали. Про це повідомляється в Facebook російського суспільно-політичного руху "Солідарність", передає УНН.
"Після нападу на одного з учасників, що стався, ймовірно, через прапор України в його руках, наряд поліції затримує нападника", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався 10 березня, в міжнародний день солідарності з політв'язнем Денисом Бахолдіним.
Нагадаємо, активісти принесли до пам'ятника Тарасу Шевченку в окупованому Криму квіти, прикрашені синьо-жовтими стрічками.