В Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины в руках, нападавшего задержали. Об этом сообщается в Facebook российского общественно-политического движения "Солидарность", передает УНН.
"После нападения на одного из участников, случившегося, вероятно, из-за флага Украины в его руках, наряд полиции задерживает нападавшего", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 10 марта, в международный день солидарности с политзаключенным Денисом Бахолдиным.
Напомним, активисты принесли к памятнику Тарасу Шевченко в оккупированном Крыму цветы, украшенные сине-желтыми лентами.