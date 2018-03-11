В Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины

"После нападения на одного из участников, случившегося, вероятно, из-за флага Украины в его руках, наряд полиции задерживает нападавшего", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 10 марта, в международный день солидарности с политзаключенным Денисом Бахолдиным.

Напомним, активисты принесли к памятнику Тарасу Шевченко в оккупированном Крыму цветы, украшенные сине-желтыми лентами.



