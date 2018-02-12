У Саакашвілі заявили, що його везуть в Бориспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Затриманого невідомими екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі везуть в міжнародний аеропорт "Бориспіль", в мережі Facebook повідомила його соратниця Дарина Чиж, передає УНН.
"Шановні журналісти! Михеіла Саакашвілі везуть до Борисполя", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, невідомі люди забрали екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Пізніше, його соратниця Ліза Богуцька написала на своїй сторінці у Facebook, що екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі можуть видворити з України до Польщі.