У Саакашвілі заявили, що допит стосовно подій біля Жовтневого палацу перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Допит екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі стосовно подій біля Жовтневого палацу перенесли на 9-10 січня. Про це повідомляє прес-служба політика, передає УНН.
“Шановні колеги, щойно слідчим було повідомлено, що допит Михайла Саакашвілі буде перенесений на 9-10 січня (точна дата не визначена)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у прес-службі повідомили, що у п’ятницю 5 січня М.Саакашвілі має прибути на допит щодо подій біля Жовтневого палацу 17 грудня.
Як повідомляв УНН, 17 грудня в Києві пройшов “Марш за імпічмент” за участю Міхеіла Саакашвілі і його прихильників. Хода завершилася біля Майдану Незалежності, де був організований мітинг. За даними поліції, в акції взяли участь близько 2 тис. осіб.
Після мітингу Саакашвілі з групою прихильників відправився до Жовтневого палацу. Там хотіли розгорнути штаб. У приміщенні в цей час проходив концерт. Правоохоронці заблокували вхід в будівлю. Між сторонами відбулися зіткнення.
Сам Саакашвілі пізніше назвав події під Жовтневим палацом провокацією.