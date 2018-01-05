У Саакашвили заявили, что допрос по событиям возле Октябрьского дворца перенесли

"Уважаемые коллеги, только что следователем было сообщено, что допрос Михаила Саакашвили будет перенесен на 9-10 января (точная дата не определена)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе сообщили, что в пятницу 5 января Саакашвили должен прибыть на допрос по событиям возле Октябрьского дворца 17 декабря.

Как сообщал УНН, 17 декабря в Киеве прошел "Марш за импичмент" с участием Саакашвили и его сторонников. Шествие завершилось возле Майдана Независимости, где был организован митинг. По данным полиции, в акции приняли участие около 2 тыс. человек.

После митинга Саакашвили с группой сторонников отправился к Октябрьскому дворцу. Там хотели развернуть штаб. В помещении в это время проходил концерт. Правоохранители заблокировали вход в здание. Между сторонами произошли столкновения.

Сам Саакашвили позднее назвал события в Октябрьским дворцом провокацией.