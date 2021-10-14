У Руставі пожежа сталася по сусідству з в'язницею, де утримують Саакашвілі

Детали

За даними пенітенціарної служби, пожежа почалася о 14:20 за тбіліським часом і сталася далеко від корпусу c ув’язненими.

“Пожежа почалася на кухні. Примітно, що кухня знаходиться далеко від житлового корпусу засуджених”, — сказано в повідомленні відомства.

Для гасіння пожежі були викликані шість бригад пожежників рятувальників і 11 пожежних машин.

На місці також знаходяться кілька десятків поліцейських.

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Доповнення

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня. Тоді ж грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія заявила, що після затримання він оголосив голодування, тому що не згоден із звинуваченнями і вважає себе політв’язнем. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Експрезидента заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку його засудили до трьох років позбавлення волі, в другому — до шести.

Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і про розтрату коштів з держбюджету — їх поки розглядають суди.