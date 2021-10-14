В Рустави пожар произошел по соседству с тюрьмой, где удерживают Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В городе Рустави сегодня произошел пожар на территории тюрьмы №17, которая граничит с пенитенциарных учреждением №12, в которой удерживают экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
По данным пенитенциарной службы, пожар начался в 14:20 по тбилисскому времени и произошел далеко от корпуса c заключенными.
"Пожар начался на кухне. Примечательно, что кухня находится далеко от жилого корпуса осужденных", - говорится в сообщении ведомства.
Для тушения пожара были вызваны шесть бригад пожарных спасателей и 11 пожарных машин.
На месте также находятся несколько десятков полицейских.
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Дополнение
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нина Ломджария заявила, что после задержания он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно приговорили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - до шести.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.