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У Румунії засудили атаки рф по українських зерносховищах в портах "Рені" та "Ізмаїл"

Київ • УНН

 • 2974281 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила удари росії по українських зерносховищах в портах "Рені" та "Ізмаїл". Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter, пише УНН. 

Цитата

"Я рішуче засуджую триваючі атаки росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах "Рені" й "Ізмаїл". Цими кричущими порушеннями міжнародного права росія продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку та безпеку судноплавства в Чорному морі", - заявила Одобеску.

Раніше

Російські війська 16 серпня двічі за ніч атакували Одеську область ударними дронами, націлившись на портову та зернову інфраструктуру на півдні регіону.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у середу, що внаслідок ворожої атаки дронами на порт Одеської області сталося, зокрема, загорання шроту в одному зі складів

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