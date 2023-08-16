У Румунії засудили атаки рф по українських зерносховищах в портах "Рені" та "Ізмаїл"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила удари росії по українських зерносховищах в портах "Рені" та "Ізмаїл". Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Я рішуче засуджую триваючі атаки росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах "Рені" й "Ізмаїл". Цими кричущими порушеннями міжнародного права росія продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку та безпеку судноплавства в Чорному морі", - заявила Одобеску.
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