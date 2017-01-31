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У Румунії спалахнула епідемія кору - ЗМІ

У Румунії спалахнула епідемія кору - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Румунії спалахнула епідемія кору, в результаті якої захворіло близько 2 300 дітей і 14 осіб загинуло, передає УНН з посиланням на румунське видання Еvz.

Зазначається, що епідемія, зафіксована в 34 округах країни, забрала життя 14 людей.

Крім того, померла ще одна особа і наразі встановлюється причина її смерті.

Додається, що ситуація може стати критичною, тобто прогнозується, що епідемія може загрожувати й іншим країнам.

Як повідомляв УНН, бразильська влада попереджає, що в країні вперше з 2000 року може спалахнути епідемія жовтої лихоманки.

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