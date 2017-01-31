В Румынии вспыхнула эпидемия кори - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Румынии вспыхнула эпидемия кори, в результате которой заболело около 2300 детей и 14 человек погибли, передает УНН со ссылкой на румынское издание Еvz.
Отмечается, что эпидемия, зафиксированная в 34 округах страны, унесла жизни 14 человек.
Кроме того, умер еще один человек и в настоящее время устанавливается причина его смерти.
Добавляется, что ситуация может стать критической, то есть прогнозируется, что эпидемия может угрожать и другим странам.
Как сообщал УНН, бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки.