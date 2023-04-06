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У Румунії сильна заметіль: сотні людей застрягли в снігу, 29 національних доріг закрито

У Румунії сильна заметіль: сотні людей застрягли в снігу, 29 національних доріг закрито

Київ • УНН

 • 1305507 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через сильну заметіль у Румунії понад чотириста людей застрягли в снігу разом зі своїми автомобілями на національних і окружних дорогах у Ботошані, поки військові та рятувальники-волонтери не надали допомогу. Через негоду 29 національних доріг на території країни закрито, повідомляє УНН з посиланням на Digi24.

Деталі

За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, диспетчерська служба ISU – SAJ отримала 751 екстрений дзвінок від громадян із проханням про допомогу, оскільки їх авто застрягли на різних ділянках окружних і національних доріг. Повідомляється, що в снігу застрягло 424 людини з 207 автомобілів, їх урятували військові та рятувальники. За даними ЗМІ, 72 з них тимчасово розмістили у ратушах, будинку культури та інших місцях.

Водночас рятувальники прибрали близько 30 дерев, які через вагу снігу впали на дорогу, пошкодивши автомобілі. Через заметіль влада прийняла рішення перекрити 29 національних доріг повністю або частково до покращення погодних умов. Наразі зазначається, що через сильний вітер, прибрати сніг неможливо.

"...Усі сільські, комунальні або окружні дороги загального користування, які з’єднуються з національними дорогами, згаданими вище, також будуть тимчасово закриті. Ми зазначаємо, що обладнання, необхідне для прибирання снігу, залишиться на цих ділянках доріг, щоб забезпечити можливість проведення екстрених місій", - повідомили місцеві посадовці.

Крім цього, у деяких районах Румунії оголошено про "червоний рівень небезпеки", діти не пішли до шкіл. Наразі тривають рятувальні місії, до них залучені пожежники, військові, прикордонна поліція та дорожні служби.

"Усі структури МВС і Міноборони, місцеві органи влади, а також інші установи, які мають роль в управлінні надзвичайними ситуаціями, спричиненими екстремальними погодними явищами, працюють в єдиній системі для забезпечення оперативного реагування на звернення громадян", - повідомляє видання. 

Нагадаємо

12 березня у Румунії стався землетрус, магнітуда склала 4,2 бали за шкалою Ріхтера.

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