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В Румынии сильная метель: сотни людей застряли в снегу, 29 национальных дорог закрыты

В Румынии сильная метель: сотни людей застряли в снегу, 29 национальных дорог закрыты

Киев • УНН

 • 1305501 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за сильной метели в Румынии более четырехсот человек застряли в снегу вместе со своими автомобилями на национальных и окружных дорогах в Ботошане, пока военные и спасатели-волонтеры не оказали помощь. Из-за непогоды 29 национальных дорог на территории страны закрыты, сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, диспетчерская служба ISU – SAJ получила 751 экстренный звонок от граждан с просьбой о помощи, поскольку их авто застряли на различных участках окружных и национальных дорог. Сообщается, что в снегу застряло 424 человека из 207 автомобилей, их спасли военные и спасатели. По данным СМИ, 72 из них временно разместили в ратушах, доме культуры и других местах.

В то же время спасатели убрали около 30 деревьев, которые из-за веса снега упали на дорогу, повредив автомобили. Из-за метели власти приняли решение перекрыть 29 национальных дорог полностью или частично до улучшения погодных условий. Сейчас отмечается, что из-за сильного ветра, убрать снег невозможно.

"...Все сельские, коммунальные или окружные дороги общего пользования, которые соединяются с национальными дорогами, упомянутыми выше, также будут временно закрыты. Мы отмечаем, что оборудование, необходимое для уборки снега, останется на этих участках дорог, чтобы обеспечить возможность проведения экстренных миссий", - сообщили местные чиновники.

Кроме этого, в некоторых районах Румынии объявлен "красный уровень опасности", дети не пошли в школы. Сейчас продолжаются спасательные миссии, к ним привлечены пожарные, военные, пограничная полиция и дорожные службы.

"Все структуры МВД и Минобороны, местные органы власти, а также другие учреждения, которые имеют роль в управлении чрезвычайными ситуациями, вызванными экстремальными погодными явлениями, работают в единой системе для обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан", - сообщает издание. 

Напомним

12 марта в Румынии произошло землетрясение, магнитуда составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

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