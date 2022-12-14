У Румунії рівень інфляції досяг рекордного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Румунії рівень інфляції досяг нового рекордного рівня - 16,8% - найвищого рівня за останні 20 років. Лише за листопад ціни зросли на 1,3%, причому найбільше подорожчали продукти харчування – на понад 1,5%. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Зазначається, що річний рівень інфляції, який вимірює зростання споживчих цін за попередні 12 місяців, сягнув 16,8%.
Ціни на продукти харчування за 12 місяців зросли на 21,5%, на непродовольчі товари – на 16,2%, а послуги – на 9,5% порівняно з листопадом 2021 року.
Серед продовольчих товарів найбільше подорожчав цукор (на 62% подорожчав порівняно з листопадом 2021 року), вершкове масло (43%) та олія соняшникова (41%).
Водночас енергоносії подорожчали на 47%, а природний газ - на 38% порівняно з листопадом минулого року.
Доповнення
Щодо України, то в топі продуктів, які найбільше подорожчали, - яйця та фрукти.
Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді.