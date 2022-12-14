В Румынии уровень инфляции достиг рекордного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Румынии уровень инфляции достиг нового рекордного уровня – 16,8% – самого высокого уровня за последние 20 лет. Только за ноябрь цены выросли на 1,3%, причем больше всего подорожали продукты питания – более чем на 1,5%. Об этом информирует УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Отмечается, что годовой уровень инфляции, измеряющий рост потребительских цен за предыдущие 12 месяцев, составил 16,8% в ноябре.
Цены на продукты питания за 12 месяцев выросли на 21,5%, на непродовольственные товары – на 16,2%, а услуги – на 9,5% по сравнению с ноябрем 2021 года.
Среди продовольственных товаров больше подорожал сахар (на 62% подорожал по сравнению с ноябрем 2021 года), сливочное масло (43%) и подсолнечное масло (41%).
В то же время, энергоносители подорожали на 47%, а природный газ - на 38% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Дополнение
Что касается Украины, то в топе продуктов, которые больше всего подорожали, - яйца и фрукты.
Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом исчислении с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре.