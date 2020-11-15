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У Румунії під час пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 загинуло 10 людей

У Румунії під час пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 загинуло 10 людей

Київ • УНН

 • 15063 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В місті Пятра Нямц, розташованому на сході Румунії, в результаті пожежі в лікарні, де лікувалися пацієнти з COVID-19, загинули щонайменше 10 осіб і ще кілька отримали серйозні травми. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє ВВС, передає УНН.

Зазначається, що вогонь спалахнув в реанімаційному відділенні, де багато пацієнтів знаходилися на штучній вентиляції легенів. Місцева влада повідомила, що швидкому поширенню вогню міг допомогти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.

За словами міністра охорони здоров’я Румунії, швидше за все, причиною пожежі стало коротке замикання.

Один з лікарів спробував врятувати деяких хворих і отримав значні опіки. На військовому літаку його доставили в Бухарест і зараз він знаходиться у лікарні в критичному стані.

Додається, що у Румунії з початку пандемії зафіксовано близько 350 тис. випадків коронавіруса, близько 8,8 тис. осіб померли. У п’ятницю в країні було зареєстровано 9,4 тис. нових випадків захворювання і 174 смерті. 1449 пацієнтів перебували в відділеннях інтенсивної терапії.

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