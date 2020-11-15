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В Румынии во время пожара в больнице для больных COVID-19 погибли 10 человек

В Румынии во время пожара в больнице для больных COVID-19 погибли 10 человек

Киев  •  УНН

 • 15060 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В городе Пьятра Нямц, расположенном на востоке Румынии, в результате пожара в больнице, где лечились пациенты с COVID-19, погибли по меньшей мере 10 человек и еще несколько получили серьезные травмы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС, передает УНН.

Отмечается, что огонь вспыхнул в реанимационном отделении, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Местные власти сообщили, что быстрому распространению огня мог помочь кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.

По словам министра здравоохранения Румынии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Один из врачей попытался спасти некоторых больных и получил значительные ожоги. На военном самолете он был доставлен в Бухарест и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Добавляется, что в Румынии с начала пандемии зафиксировано около 350 тыс. случаев коронавируса, около 8,8 тыс. человек умерли. В пятницу в стране было зарегистрировано 9,4 тыс. новых случаев заболевания и 174 смерти. 1449 пациентов находились в отделениях интенсивной терапии.

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