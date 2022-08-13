У Румінії викликають Орбана через його дискримінаційні висловлювання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликають до Національної ради Румунії по боротьбі з дискримінацією через заяви про "змішані раси". Про це інформує УНН з посиланням на румунське видання HotNews.
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Глава CNCD Ашталош Чаба заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде викликаний до Національної ради з боротьби з дискримінацією (CNCD). Цей крок відбувся після офіційного повідомлення депутата PNL Александру Мурару щодо виступу Орбана в місті Беїле-Тушнад у Румунії в липні цього року.
На переконання Мурару, висловлювання Орбана про неприпустимість "змішування рас" є прямим закликом до "соціального експерименту — євгеніки". Політик підкреслив, що це вчення "стало основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".
Цитата
"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походять з расових ідеологій, які призвели до мільйонів смертей у XX столітті", — наголосив депутат.
Додамо
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила расистську заяву прем’єр-міністра Угорщини. Вона наголосила, що дискримінація за расовою ознакою суперечить цінностям ЄС.